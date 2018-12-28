Оползень в Хабаровском крае привел к речному цунами

Доктор географических наук Алексей Махинов связал поваленные деревья на берегу хабаровской реки с цунами высотой до 40 метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее большая масса грунта рухнула на русло Буреи и перекрыла его. Ширина обвала составила примерно километр, высота — до 160 метров. За обвалом поднялась вода и образовалась наледь. Сначала чиновники назвали причиной обвала падение метеорита, но ученые заявили, что это произошло из-за оползня.

После обвала грунта в районе Буреи были зафиксированы сразу несколько аномалий: термическая аномалия и уничтожение всех деревьев на площади в 1,6 квадратных километра с противоположной стороны реки.

Махинов заявил, что смог сделать вывод о «заплеске воды», сопоставив фотографии. По его словам, после схода грунта в реку образовалась 40-метровая волна, которая перешла на берег и снесла все деревья под корень.

Затем, по его мнению, волна поднялась по долине притока Буреи — реки Средний Сандар — на четыре километра вверх по течению. Ученый назвал большой удачей отсутствие поселений на пути волны.