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Оползень в Хабаровском крае привел к речному цунами 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: МЧС России по Хабаровскому краю
Доктор географических наук Алексей Махинов связал поваленные деревья на берегу хабаровской реки с цунами высотой до 40 метров. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее большая масса грунта рухнула на русло Буреи и перекрыла его. Ширина обвала составила примерно километр, высота — до 160 метров. За обвалом поднялась вода и образовалась наледь. Сначала чиновники назвали причиной обвала падение метеорита, но ученые заявили, что это произошло из-за оползня.
После обвала грунта в районе Буреи были зафиксированы сразу несколько аномалий: термическая аномалия и уничтожение всех деревьев на площади в 1,6 квадратных километра с противоположной стороны реки.
Махинов заявил, что смог сделать вывод о «заплеске воды», сопоставив фотографии. По его словам, после схода грунта в реку образовалась 40-метровая волна, которая перешла на берег и снесла все деревья под корень.
Затем, по его мнению, волна поднялась по долине притока Буреи — реки Средний Сандар — на четыре километра вверх по течению. Ученый назвал большой удачей отсутствие поселений на пути волны.
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Наука и техника , Хабаровский Край
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