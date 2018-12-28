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Замечена, возможно, самая редкая птица в мире 

Популярная механика + ещё 3 2 часа назад
Фото: Fundação Biodiversitas
Топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) — вид птиц, обитающий в лесах Бразилии и находящийся на грани исчезновения.
Согласно предположению ученых, популяция Merulaxis stresemanni включает 10-15 особей, но в последние годы специалисты обнаруживали всего лишь одну. Недавно в лесах бразильского штата Баия вновь заметили самку топаколо Штреземанна: экспедиция, занимавшаяся поиском данного вида, сфотографировала редчайшую птицу и записала ее голос.
Merulaxis stresemanni был открыт в 1940-х годах, но впервые вновь найден в природе спустя долгое время — только в 1995 году. О данном виде ученым практически ничего не известно. Они надеются, что в будущем, если удастся защитить ареал обитания редких птиц, у них получится изучить Merulaxis stresemanni более подробно.
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