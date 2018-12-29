Топаколо с хохолком: редчайшую в мире птицу заметили в Бразилии

Необычных птиц топаколо Штреземанна на планете осталось всего лишь несколько особей.

Несколько месяцев поисков орнитологов в Бразилии увенчались успехом. Специалистам удалось увидеть своими глазами, пожалуй, самую редкую в мире птицу — топаколо Штреземанна, пишет National Geographic

Эти пернатые, которых на планете осталось всего лишь несколько особей, ведут очень скрытный образ жизни. Их отличает длинный хвост и характерный хохолок у основания клюва.

Впервые этих птиц обнаружили и описали в 1830-х годах. Затем они попались на глаза почти спустя 100 лет, в 1920-х годах. А после — лишь в 1995 году. Ученые уже склонялись к мысли, что этот вид вымер. Однако в декабре 2018-го им удалось заметить на территории бразильского заповедника Mata do Passarinho Reserve сразу двух птиц, притом самок.