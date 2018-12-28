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Умерла «мать телескопа „Хаббл“» 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
В США умерла астроном Нэнси Грейс Роман, известная как «мать Хаббл». Ей было 93 года, сообщает ABC News.
По словам двоюродной сестры Роман, ученая умерла после продолжительной болезни.
Астроном не только участвовала в разработке телескопа, но и стала первой женщиной, занявшей в НАСА руководящую должность.
В 1949 году она получила степень доктора наук по астрономии. В 1959 году Роман начала карьеру в управлении и отвечала за проект «Хаббл». Женщина ушла из Аса в 1979 году. После этого она работала на Центр космических полетов Годдарда при НАСА.
Телескоп «Хаббл» был апущен в космос 24 апреля 1990 года. Он может работать в ультрафиолетовом, инфракрасном и оптическом диапазонах.
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Наука и техника , Видео , NASA , телеканал АВС , США
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