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Оппозиция в Кремле, конец УПЦ и другие события дня
Оппозиция в Кремле, конец УПЦ и другие события дня

Все запущенные с Восточного иностранные спутники вышли на связь 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Все 26 запущенных с космодрома Восточный иностранных микроспутников вышли на связь, сообщил РИА Новости представитель компании "Главкосмос Пусковые услуги" (оператор).
"Все спутники вышли на связь", — сказали в компании.
Основной полезной нагрузкой ракеты-носителя "Союз-2" выступили два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Капонус-В" под номерами 5 и 6. Они тоже успешно вышли на орбиту и взяты на управление.
Это был четвертый пуск с первого российского гражданского космодрома Восточный. Это также был 17-й и последний в этом году российский космический пуск.
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