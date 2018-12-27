Все запущенные с Восточного иностранные спутники вышли на связь

Все 26 запущенных с космодрома Восточный иностранных микроспутников вышли на связь, сообщил РИА Новости представитель компании "Главкосмос Пусковые услуги" (оператор).

"Все спутники вышли на связь", — сказали в компании.

Основной полезной нагрузкой ракеты-носителя "Союз-2" выступили два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Капонус-В" под номерами 5 и 6. Они тоже успешно вышли на орбиту и взяты на управление.

Это был четвертый пуск с первого российского гражданского космодрома Восточный. Это также был 17-й и последний в этом году российский космический пуск.