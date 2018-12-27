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Space.com: Америка запустит в космос собственные корабли, но от «Союза» не откажется 

RT на русском 20 минут назад
NASA планирует отправлять на МКС своих космонавтов на российских «Союзах» даже после ввода в эксплуатацию американских аналогов, пишет Space.com. Как отмечает портал, одновременные полёты российских и американских кораблей после 2019 года обеспечат «дублирование перевозки экипажа» на МКС.
NASA планирует отправлять своих космонавтов на МКС на российских «Союзах» даже после того, как американские фирмы начнут эксплуатировать свои коммерческие космические корабли, пишет Space.com со ссылкой на заявление представителя агентства.
«Билл Герстенмайер и высшее руководство NASA заявили о намерении отправлять американские экипажи на «Союзах» после 2019 года, а также россиян на американских пилотируемых кораблях», — заявила представитель NASA Стефани Ширхольц.
Герстенмайер занимает пост заместителя администратора NASA по пилотируемой программе с 2005 года и обладает огромным влиянием на работу МКС и разработку программ по освоению человечеством космоса.
Космическое агентство заключило с Россией договор, согласно которому российские «Союзы» должны доставлять американских космонавтов на МКС, по крайней мере, до 2019 года. Имена некоторых членов экипажа, которые должны отправиться на орбиту в ближайшем времени, уже известны. В частности, 28 февраля на МКС отправятся два американца — Ник Хейг и Кристина Кох.
На данный момент NASA полагается исключительно на корабли «Союз». Свою программу шаттлов агентство закрыло ещё в 2011 году и с тех пор пользуется в целях полётов на МКС услугами России. По большей части это российско-американское соглашение действовало вполне исправно, если не считать октябрьской аварии «Союза», напоминает портал.
NASA, а также две компании, Boeing и SpaceX, собираются вскоре ввести в эксплуатацию собственные космические суда для полётов на МКС. В частности, SpaceX заявила о том, что запустит свой беспилотный корабль Dragon в 2019 году, в то время как Boeing собирается отправить свой аппарат в космос в ближайшие месяцы.
По словам Ширхольц, одновременные полёты российских и американских кораблей обеспечат «дублирование перевозки экипажа» во время полётов на МКС. Кроме того, как отмечает Space.com, осуществление полётов на кораблях разных типов логично, учитывая, что станция состоит из двух сегментов — российского и американского, — а также модулей некоторых других стран.
RT на русском: последние новости
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Наука и техника , Видео , Статьи , США , Boeing , Роскосмос , SpaceX , NASA
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