«Они окуклились»: что происходит со спутниками Роскосмоса

Ученые жалуются, что не могут использовать данные российских метеоспутников, и для мониторинга чрезвычайных ситуаций приходится надеяться на показания иностранных аппаратов. Что не так с отечественными спутниками, разбиралась «Газета.Ru»

Ситуация с недавним оползнем в Хабаровском крае , когда ученым требовалось поднять архивные спутниковые снимки, чтобы узнать время наступления события, высветила серьезную проблему с использованием отечественных спутников ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли). Она показала, что в случае острой необходимости мониторинга чрезвычайных ситуаций специалисты вынуждены обращаться к данным зарубежных спутников, а не отечественных.

Как сообщалось ранее, первыми примерное время схода оползня установили специалисты НИЦ «Планета» (структура Росгидромета ), анализ спутниковых снимков, проведенный ими,

позволил выяснить, что оползень произошел в промежутке между 9 и 12 декабря.

Сравнение снимков помогло выявить значительные ландшафтные изменения, произошедшие за этот промежуток времени в непосредственной близости от русла реки, к примеру, на снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки (макушки). Кроме того, анализ инфракрасных снимков из космоса позволил выявить «термическую аномалию», которая предшествовала сходу оползня и, скорее всего, стала его причиной. Эта задача, имеющая важное народно-хозяйственное значение, была решена при помощи европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-2А и японского геостационарного спутника «Himawari-8».

Как рассказали «Газете.Ru» в Росгидромете, проблема — в неработающих приборах на официально функционирующих отечественных спутниках и в невозможности получать от Роскосмоса снимки нужных мест в оперативном режиме.

«К примеру, спутник Sentinel имеет локатор, позволяющий ему заглядывать под облака, а на нашем спутнике «Метеор» локатор не работает, — рассказал «Газете.Ru» источник в Росгидромете, знакомый с ситуацией. — В случае с Sentinel мы просто смотрим архивные данные, лежащие в открытом доступе, съемки же с отечественных спутников мы получаем по заявке, однако ответ мы получаем не всегда. Для исследования оползня мы подали заявку, может быть, наши спутники в конце недели что-нибудь и снимут. В основном же мы опираемся на работу 21 зарубежного спутника, а наших — всего восемь, геостационарного спутника, обозревающего Дальний Восток, у нас нет».

В настоящее время на орбите Земли находится 8 российских метеорологических спутников и аппаратов ДЗЗ — 4 аппарата «Канопус-В», 2 «Метеор-М», «Электро-Л» и «Ресурс-П».

С 1 октября 2014 года «Метеор-М» №1 выведен из оперативного использования, однако по информации «Газеты.Ru» он до сих пор передает на Землю информацию о солнечной погоде. К работе «Метеора-М» №2 у пользователей есть претензии.

«В инфракрасных каналах случаются помехи, а данными бортового локатора пользоваться нельзя — он присылает информацию, качество которой не соответствует техническому заданию, снимки размытые, представляете — разрешение 3 километра при заявленных 500 метрах! Кроме того, там не работает прибор МТВЗА-ГЯ, измеряющий профили температуры и влажности атмосферы, которая важна синоптикам и авиаторам».

Кроме того, в спутнике «Электро-Л» также не работают некоторые инфракрасные каналы, есть претензии к данным, которые присылает «Канопус-В» №1. Другая проблема — несвоевременность предоставления спутниковых снимков государственным заказчикам, даже когда речь идет о стихийных бедствиях, требующих срочной оценки.

«В октябре был паводок в Сочи, мы сделали заявку на съемку этой территории, так Роскосмос нам предоставил снимки лишь через пять дней. Эта ситуация непробиваема», — рассказал источник.

«Они обязаны выполнить эту заявку, но иногда отвечают нам — вас много, а мы одни. Они должны делать это быстро, но обычно — за 3-5 дней, — пояснил источник в Росгидромете. — Со спутника «Ресурс» мы вообще иногда получаем информацию месяца через два или три, когда она вообще не нужна».

В конце ноября стало известно, что из трех спутников ДЗЗ «Ресурс-П» два вышли из строя раньше срока, при этом и их производитель РКЦ «Прогресс» и сам Роскосмос отказались сообщить «Газете.Ru» причину их поломки.

«Из трех «Ресурсов» два уже «окуклились», но мы и с трех-то спутников не получали всю информацию. Нам говорили, что она идет в МЧС и военным, только почему-то МЧС эту информацию почему-то просило у нас», — рассказал источник «Газеты.Ru».

Проблему качества и невостребованности данных отечественных спутников ДЗЗ президент Владимир Путин поднимал еще в 2007 году на президиуме Госсовета по повышению эффективности результатов космической деятельности.

«Это действительно давняя болевая точка. Информация с наших спутников поступает в министерства и ведомства бесплатно. Вроде бы это хорошо, но в этом случае заказчики не могут к ним предъявлять никаких претензий — дареному коню в зубы не смотрят, — пояснил «Газете.Ru» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

— Поэтому эти снимки в лучшем случае украшают кабинеты начальников.

Пользователи этих снимков в Минсельхозе и даже в ФСБ рассказывали мне, что крайне недовольны качеством этой бесплатной информации. При этом у нас есть хорошие спутники, например «Ресурс-П» №1, собранные на иностранных комплектующих, но все упирается в организацию».

Эксперт понимает, почему Роскосмос не охотно комментирует поломки и проблемы на борту отечественных спутников: «Если они расскажут, что на самом деле происходит на орбите, для него будут проблемы не только за заваленные ракеты, которые не скроешь, но и за спутники».

В холдинге «Российские космические системы» не смогли оперативно прокомментировать информацию о частичных отказах некоторых спутников.

В Роскосмосе «Газете.Ru» сообщили, что все спутники работают в штатном режиме. Впрочем, еще недавно все три спутника ДЗЗ «Ресурс-П» стоимостью 5 млрд рублей каждый также официально считались штатно работающими. О том, что два из них вышли из строя гораздо раньше срока, сообщили СМИ, а Роскосмос был вынужден это признать уже по факту. Назвать причину их поломки в Госкорпорации отказываются. 26 декабря в Роскосмосе сообщили, что в рамках мониторинга ледовой обстановки на реке Бурея аппарат «Канопус-В» №3 произвел съемку участка, где произошло обрушение грунта.

На пятницу, 27 декабря с космодрома Восточный намечен запуск ракеты «Союз» с еще двумя спутниками ДЗЗ «Канопус-В» №5 и №6.