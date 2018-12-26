«Роскосмос» откроет 11 центров компетенций по IT в космической отрасли

"Роскосмос" в рамках стратегии развития информационных технологий собирается открыть 11 центров компетенций для поддержки предприятий ракетно-космической отрасли, сообщает госкорпорация в среду.

"В стратегии сформулировано 11 ключевых направлений развития, по каждому из них в отрасли будут созданы центры компетенции, которые будут заниматься развитием этих направлений, оказывать методическое сопровождение и осуществлять их внедрение. Информационные технологии должны дать старт развитию цифровизации в ракетно-космической отрасли", — говорится в сообщении.

В число основных направлений вошли интегрированная система управления, цифровизация производства и жизненного цикла изделий, система математического моделирования, создание инфраструктуры Big Data, сервисная парадигма, анализ на основе искусственного интеллекта, создание ситуационно-аналитического центра и инфраструктура ИТ.