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Эксперт рассказал о лунной программе России 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Академик РАН, генеральный конструктор института «Теплотехника», создатель ракет «Булава» и «Тополь» Юрий Соломонов в беседе с изданием «Аргументы неделi» рассказал о лунной программе России.
«Волею судеб я сейчас оказался причастным к этой программе. Потому что в техническом облике сверхтяжёлой ракеты-носителя планируется, как один из вариантов, применение твердотопливных ускорителей», — заявил эксперт.
По его словам, это связано с гарантированным обеспечением безопасности наземного стартового комплекса.
Как сообщил Соломонов, стартовый вес ракеты, планируемой для полёта на Луну, составляет 3,5 тыс. тонн.
«Использование подобного рода ускорителей, как одного из вариантов, будет представлено в эскизном проекте, в следующем году, в 2019-м», — сказал он.
Ранее астроном Николай Лагин в беседе с ФАН оценил перспективы использования Международной космической станции.
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Наука и техника , Технологии , Юрий Соломонов , РАН
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