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На видео попала глубоководная рыба-призрак 

Ридус 34 минуты назад
Американские биологи во время последней экспедиции у северо-восточного побережья США обнаружили необычного морского обитателя — рыбку Harriotta haeckeli, которая напоминает призрака из популярного мультфильма «Кошмар перед Рождеством».
Эта рыба относится к семейству носатых химер и обитает на глубине до 2600 метров. Встречается она крайне редко, поэтому биологи знают о ней не так много.
Чаще всего ее встречают в водах Гренландии, Канарских островов и Новой Зеландии. Недавно Harriotta haeckeli заметили и на северо-восточном побережье США. Рыба попала в кадр глубоководной камеры, что позволило лучше познакомиться с рыбой-призраком.
Призраком ее называют из-за сходства с персонажем мультфильма — собакой Зеро, которая сопровождает главного героя Джека, помогая ему справляться с препятствиями. На носу у Зеро горит фонарь-тыква, и это одно из визуальных отличий от Harriotta haeckeli.
Про нос рыбы у биологов есть некоторая информация: в нем размещены нервные окончания, с помощью которых она выслеживает добычу. Несмотря на безобидный вид и небольшие размеры, на спине у рыбы-призрака есть ядовитый шип, используемый для обороны.
Новые данные помогли ученым узнать еще немного информации об этой необычной глубоководной рыбе.
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Наука и техника , Видео , США
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