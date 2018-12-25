Раскрыта деятельность американских лабораторий у границ России

В американских лабораториях, расположенных на территории постсоветского пространства, могут искусственно изменять ряд вирусов. Такую возможность не исключают эксперты Роспотребнадзора , передает РИА Новости

Глава ведомства и главный санитарный врач страны Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день на Украине действует 11 лабораторий, по ее словам, средства на их функционирование выделяет Пентагон

Также Попова подчеркнула, что Вашингтон намеревался создать подобное учреждение в Симферополе. Агентство уточнило, что оно могла стать подобием центра имени Ричарда Лугара, который работает в Грузии.

Биолаборатория имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси была открыта весной 2011 года. В сентябре 2018-го бывший министр госбезопасности республики Игорь Гиоргадзе заявил о том, что США могли проводить там секретные опыты над людьми.