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Метеорит, которого не было. В Хабаровском крае обнаружили загадочную аномалию 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил НСН, что государство в силах организовать систему, способную предугадать новое ЧП.
Учёные из НИЦ «Планета» обнаружили термическую аномалию возле разрушенной сопки в Хабаровском крае, где мог упасть метеорит. По словам специалистов, возле русла реки Бурея наблюдаются значительные ландшафтные изменения.
Отметим, истинные причины произошедшего ещё неизвестны. Ранее глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов заявил, что сопку разрушил упавший метеорит.
На территории России упал огромный метеорит
Однако гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев в эфире НСН выразил сомнение, что причиной обрушения верхушки сопки стало падение внеземного тела. По его мнению, относительно происшествия на данный момент можно только строить догадки.
«Я впервые об этом слышу. Можно только версии строить. С моей точки зрения, чтобы снести вершину сопки, нужен очень серьёзный взрыв. А значит, должны были наблюдать — и космические системы наблюдения, и местные жители. Хотя, конечно, 70 километров большое расстояние, мог никто и не видеть. Но опять же, как правило, бывают достаточно пологие траектории входа в атмосферу, как с Челябинским метеоритом. Его наблюдали относительно долгое время в секундах, и на больших расстояниях», — заметил Зайцев.
Ройзман не заметил пролетевший над городом метеорит Он также добавил, что к подобным ситуациям, несомненно, ведет неспособность государств организовать единую планетарную систему защиты, которая позволила бы отслеживать и предотвращать ЧП такого уровня. Ранее, Анатолий Зайцев в пресс-центре НСН рассказал, во сколько мировому сообществу обойдётся глобальная система защиты от астероидов.
Напомним, по словам Маслова, несколько поселков в Хабаровском крае могут быть затоплены, так как упавшая вершина сопки перекрыла русло реки.
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Комментарии6
Наука и техника , Видео , Алексей Маслов , Анатолий Зайцев , Хабаровский Край
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