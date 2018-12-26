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Российская компания собирается построить орбитальный космодром 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: Facebook
Компания S7 Space начинает реализацию проекта «Орбитальный космодром».
Компания S7 Space анонсировала проект «Орбитальный космодром», который, как ожидается, будет способствовать освоению Солнечной системы. Ролик-анонс опубликован на странице S7 Space в социальной сети Facebook.
Наши соотечественники решили сосредоточиться на принципиально новом шаге — на новых технологиях. Это очень важно — не копировать друг друга и строить, например, более надежный корабль, это уже и так сделано: в нашем случае государством создан непобедимый «Союз», а вот новые идеи способствуют развитию технического прогресса.
Орбитальный космодром, по сути, представляет из себя космическую станцию, с которой будет проще, а главное дешевле, летать на Луну и, разумеется, Марс. Компания призывает госкорпорации, коммерческие компании и стартапы принять участие в их проекте. Отмечается, что космодром на орбите станет необходимым элементом межпланетной транспортной системы будущего.
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Наука и техника , Наука , АК S7
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