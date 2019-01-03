Зонд New Horizons передал первые детальные снимки астероида Ultima Thule

НАСА в среду опубликовало первые детальные снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons с расстояния 27 тысяч километров: космическое тело предстало на них в виде "снеговика".

Американский зонд New Horizons 1 января пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы. По расчетам, расстояние между зондом и астероидом в момент максимального сближения составило всего 3,5 тысячи километров. Небесное тело из пояса Койпера стало самым дальним от Земли объектом, посещенным земным зондом. Зонд пронесся мимо Ultima Thule со скоростью 32 тысячи миль в час (51 тысяча километров в час или около 14,6 километра в секунду).

Представленные НАСА снимки стали первым детальным изображением самого удаленного от Земли объекта, когда-либо исследованного человеком. Снимки, на которых астероид предстал как две сросшихся сферы и похож на немного покосившийся снеговик, были сделаны с расстояния почти 28 тысяч километров. По данным НАСА, длинна астроида составляет 31 километр, "нижний" шар "снеговика" ученые назвали Ultima, его поперечная длина составляет 19 километров, другой шар — Thule — 14 километров. Исследователи предполагают, что они срослись еще на заре формирования Солнечной системы, слегка столкнувшись друг с другом. Космическое тело имеет красноватый оттенок. Представленные фотографии были сделаны через 30 минут после сближения зонда с астероидом, сообщили в ведомстве.

В НАСА уверены, что наблюдение за астероидом дает ученым возможность получить ответы на вопросы о начальном этапе формирования планет и рождения всей Солнечной системы.

Зонд продолжает передавать данные на Землю и, рассчитывают в НАСА, благодаря этому будут получены снимки еще более детального разрешения.

Астероид 2014 MU69 был открыт с помощью орбитального телескопа "Хаббл", об открытии было объявлено в 2014 году. В марте 2018 года НАСА по итогам интернет-голосования предварительно нарекло его Ultima Thule, что означает "Край света". Как отмечают в НАСА, до сих пор исследователям крайне мало известно об этом космическом теле, поэтому они рассчитывают больше узнать в результате полученных в ходе сближения данных. Ученые рассматривают это как "археологические раскопки Солнечной системы", рассчитывая получить данные о том, как подобные космические тела формировались, есть ли у них спутники и кольца.

New Horizons, который считается самым скоростным из когда-либо запущенных землянами космических аппаратов, был запущен в январе 2006 года. Год спустя он прошел мимо Юпитера на рекордно близком расстоянии в 2,3 миллиона километров, передав на Землю ценную информацию об атмосфере и магнитосфере планеты, а также данные о ее спутниках. После этого аппарат продолжил космическое путешествие в "спящем режиме" для сохранения возможностей находящейся на нем аппаратуры.