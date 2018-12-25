«Шумерская проблема»: установлена причина гибели цивилизации

Только сейчас появились свидетельства того, что ситуация с исчезновением шумеров связана с климатом.

Ученые Оксфордского университета выявили причину исчезновения одной из самых древних мировых цивилизаций — шумеров. Аккадскую империю (первое единое шумерское государство) образовал завоеватель Саргон Великий. Цивилизация внезапно прекратила свое существование 4200 лет назад.

У специалистов было несколько версий произошедшего: одни считали, что причиной исчезновения стала знать городов-государств Месопотамии, которая была недовольна централизацией власти. Другие предполагали, что виной было нашествие кочевников.

Только сейчас появились свидетельства того, что ситуация с исчезновением шумеров связана с климатом, пишет издание PHAS.

«Мы давно подозревали, что в это время произошло климатическая катастрофа, одновременно погубившая не только шумеров, но и древнеиндийскую и египетскую цивилизации», — уточнила Стэйси Кэролин из Оксфордского университета.

Климатологи изучили сформировавшиеся за последние пять тысяч лет сталактиты в пещере Голь-и-Зард на севере Ирана и предположили, что засухи и пылевые бури лишили шумеров всех запасов воды.

Около 4,26 тысяч лет назад сталактиты резко замедлились в росте — это говорит о внезапном уменьшении уровня осадков. Засуха продлилась более 300 лет. К тому же, химический состав образований указывает на частые пылевые бури в том районе.

Ученые также до сих пор изучают происхождение шумеров и родственные связи их языка — этот вопрос является крупной исторической проблемой.