Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Шумерская проблема»: установлена причина гибели цивилизации 

ТК «Звезда» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Globallookpress
Только сейчас появились свидетельства того, что ситуация с исчезновением шумеров связана с климатом.
Ученые Оксфордского университета выявили причину исчезновения одной из самых древних мировых цивилизаций — шумеров. Аккадскую империю (первое единое шумерское государство) образовал завоеватель Саргон Великий. Цивилизация внезапно прекратила свое существование 4200 лет назад.
У специалистов было несколько версий произошедшего: одни считали, что причиной исчезновения стала знать городов-государств Месопотамии, которая была недовольна централизацией власти. Другие предполагали, что виной было нашествие кочевников.
Только сейчас появились свидетельства того, что ситуация с исчезновением шумеров связана с климатом, пишет издание PHAS.
«Мы давно подозревали, что в это время произошло климатическая катастрофа, одновременно погубившая не только шумеров, но и древнеиндийскую и египетскую цивилизации», — уточнила Стэйси Кэролин из Оксфордского университета.
Климатологи изучили сформировавшиеся за последние пять тысяч лет сталактиты в пещере Голь-и-Зард на севере Ирана и предположили, что засухи и пылевые бури лишили шумеров всех запасов воды.
Около 4,26 тысяч лет назад сталактиты резко замедлились в росте — это говорит о внезапном уменьшении уровня осадков. Засуха продлилась более 300 лет. К тому же, химический состав образований указывает на частые пылевые бури в том районе.
Ученые также до сих пор изучают происхождение шумеров и родственные связи их языка — этот вопрос является крупной исторической проблемой.
ТК «Звезда»: последние новости
Ракету «Ангара» доработали после испытаний в ЦАГИ Вернувшийся с МКС космонавт опроверг слухи о причине возникновения отверстия в «Союзе» Обновление iOS отключает iPhone от сотовой сети
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турецкая поездка детей из Клинцов: вопросов все больше91
«Это уже не просто намек — это демонстрация»98
В Москве заявили об аресте моряков НАТО755
Первый канал задолжал миллиард1
Мечтающий взорвать крымский мост депутат избил «агента Кремля»
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
01:40
В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Армия
00:54
«Ребята, которые были в Турции — везде на первом плане»
Общество
03:06
Больше не «братья». Лукашенко сделал заявление по РФ
Политика В мире
00:38
Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»
Гаджеты Интернет
04:53
Стало известно о готовности Украины к нападению
Политика
00:58
«ВСУ устроили террор населения на границе с Крымом»
В мире Украина
06:27
Глава Росстата лишился поста
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение