Срок службы первого модуля МКС продлили до 2028 года

Срок службы первого модуля МКС — функционально-грузового блока "Заря", запущенного в ноябре 1998 года, продлен до 30 лет, сообщил в понедельник Центр Хруничева

" (На конференции к 20-летию МКС в Центре Хруничева) в выступлении (заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности предприятия) Андрея Панкратова была отмечена роль кооперации смежных предприятий, принявших участие в создании "Зари", и высокое качество их работы, которое позволило не только выполнить обязательства по 15-летнему сроку полета, но и обеспечить сертификацию срока службы модуля до 2028 года", — говорится в сообщении предприятия.

В нем отмечается, что расчетный срок эксплуатации модуля "Заря" составлял 15 лет. "Спустя 20 лет самый "взрослый" модуль МКС "Заря" продолжает функционировать в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В настоящее время страны-партнеры по проекту договорились об эксплуатации МКС до 2024 года, также ведутся переговоры о продлении ее полета до 2028 или 2030 года.