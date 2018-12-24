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Срок службы первого модуля МКС продлили до 2028 года 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Фото : NASA/Роскосмос
Срок службы первого модуля МКС — функционально-грузового блока "Заря", запущенного в ноябре 1998 года, продлен до 30 лет, сообщил в понедельник Центр Хруничева.
" (На конференции к 20-летию МКС в Центре Хруничева) в выступлении (заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности предприятия) Андрея Панкратова была отмечена роль кооперации смежных предприятий, принявших участие в создании "Зари", и высокое качество их работы, которое позволило не только выполнить обязательства по 15-летнему сроку полета, но и обеспечить сертификацию срока службы модуля до 2028 года", — говорится в сообщении предприятия.
В нем отмечается, что расчетный срок эксплуатации модуля "Заря" составлял 15 лет. "Спустя 20 лет самый "взрослый" модуль МКС "Заря" продолжает функционировать в штатном режиме", — говорится в сообщении.
В настоящее время страны-партнеры по проекту договорились об эксплуатации МКС до 2024 года, также ведутся переговоры о продлении ее полета до 2028 или 2030 года.
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Наука и техника , Андрей Панкратов , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева
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