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Ученые рассказали, что вызвало оползень в Хабаровском крае 

Газета.Ru + ещё 35 1 час назад
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Ученые рассказали о характере тепловой аномалии, которую зафиксировали спутники в районе схода оползня, перекрывшего реку Бурея в Хабаровском крае.
Ранее сообщалось, что снимки с японского геостационарного спутника «Himawari-8», сделанные в инфракрасном диапазоне, позволили выявить «термическую аномалию» в этом районе, возникшую 12 декабря в 9.50 по местному времени.
«В этом районе было незначительное повышение температуры и держалось оно часа четыре», — пояснил «Газете.Ru» источник в Росгидромете, уточнив, что речь идет о температуре приповерхностного слоя воздуха. — Ситуация с этим явлением произошла после возникновения тепловой аномалии, до нее оползня не было. Сначала была тепловая аномалия, в результате которой произошел оползень».
По словам специалиста, пока никто не знает, чем была вызвана эта аномалия, ответить на этот вопрос должны геофизики.
С тем, что причиной оползня были температурные скачки, согласен начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
«До этого, в течение порядка 10 дней, был достаточно влажный период, а скачки температур были до 20 градусов — это существенные показатели. Влага в глубине промерзла, и произошло расширение и гидроразрыв», — предположил он.
Об обрушении сопки стало известно 24 декабря, обвал, по-видимому, произошел еще несколько дней назад, но никто его не заметил, пока у сопки не оказался охотник, который снял последствия обвала на видео. Тогда возникла версия о том, что причиной обвала стало падение метеорита. Однако предполагаемый метеорит не оставил кратера, да и его следов отправившиеся к сопке специалисты не нашли.
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Наука и техника , Наука , Росгидромет , Газета.Ru , Хабаровский Край
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