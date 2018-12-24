Прокопьев призвал не верить слухам об экипаже МКС и дырке в «Союзе»

Российский космонавт Сергей Прокопьев призвал не верить слухам об экипаже МКС, тиражируемым в соцсетях в свете ситуации с дыркой в корабле "Союз МС-09".

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря вышли в открытый космос, чтобы взять образцы материалов с поверхности бытового отсека "Союза", для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю, их должны передать следователям для выяснения причин появления дырки на корабле "Союз МС-09".

"Уже в социальных сетях уже об этом много было сказано, но хочу уверить — всё, что пишется в социальных сетях, почти всё — неправда и не надо так плохо думать об экипаже. Всё у нас прекрасно, мы взаимодействовали очень здорово и в процессе выхода из этой нештатной операции. Экипаж отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться", — сказал он на послеполетной пресс-конференции.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа. Падение давления было незначительным, поэтому об этом экипажу станции сообщили только утром. Позднее стало понятно, что утечка происходит на корабле "Союз МС-09". Само отверстие обнаружил немецкий космонавт Александр Герст. Уже во время первых переговоров с Землей космонавты были убеждены, что дырка сделана сверлом.

"Роскосмосе" полагали, что это может быть отверстие от микрометеорита. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие ремонтным составом "Герметалл".