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Прокопьев призвал не верить слухам об экипаже МКС и дырке в «Союзе» 

РИА Новости 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский космонавт Сергей Прокопьев призвал не верить слухам об экипаже МКС, тиражируемым в соцсетях в свете ситуации с дыркой в корабле "Союз МС-09".
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря вышли в открытый космос, чтобы взять образцы материалов с поверхности бытового отсека "Союза", для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю, их должны передать следователям для выяснения причин появления дырки на корабле "Союз МС-09".
"Уже в социальных сетях уже об этом много было сказано, но хочу уверить — всё, что пишется в социальных сетях, почти всё — неправда и не надо так плохо думать об экипаже. Всё у нас прекрасно, мы взаимодействовали очень здорово и в процессе выхода из этой нештатной операции. Экипаж отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться", — сказал он на послеполетной пресс-конференции.
Утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа. Падение давления было незначительным, поэтому об этом экипажу станции сообщили только утром. Позднее стало понятно, что утечка происходит на корабле "Союз МС-09". Само отверстие обнаружил немецкий космонавт Александр Герст. Уже во время первых переговоров с Землей космонавты были убеждены, что дырка сделана сверлом.
В "Роскосмосе" полагали, что это может быть отверстие от микрометеорита. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие ремонтным составом "Герметалл".
Внутренняя комиссия РКК "Энергия" (где производят "Союзы") не смогла найти причину в технологической цепочке на Земле, поэтому в середине сентября "Роскосмос" сформировал спецкомиссию. Кроме того, расследованием занялись правоохранительные органы.
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Наука и техника , Сергей Прокопьев , Роскосмос , РКК Энергия , МВД
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