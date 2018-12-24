Конструкцию ракеты «Ангара» изменили после продувки макета в аэротрубе

Параметры ракеты "Ангара-А5" и траектории ее полета скорректировали после испытаний макета носителя в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

"По итогам экспериментальных исследований в ЦАГИ компания-разработчик внесла в конструкцию "Ангары-А5" необходимые изменения. Так, были откорректированы схемы нанесения и толщины теплозащитного покрытия, установлены новые обтекатели для защиты системы отделения боковых блоков, а также оптимизированы параметры траектории полета", — говорится в сообщении ЦАГИ.

Испытания моделей ракеты-носителя "Ангара-А5" проводились в большой гиперзвуковой аэродинамической трубе, а также в ударной аэродинамической трубе ЦАГИ. Анализ результатов показал, что ряд элементов конструкции ракеты-носителя подвержен опасному уровню теплового воздействия и требует защиты. Специалисты ЦАГИ в этой связи разработали рекомендации по защите аппарата от таких нагрузок.

В сообщении отмечается, что в настоящее время готовится второй полет ракеты-носителя "Ангара-А5".