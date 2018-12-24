Прокопьев рассказал, почему получил прозвище «человек-космодром»

Российский космонавт Сергей Прокопьев получил прозвище "человек-космодром" за ручной запуск четырех микроспутников с борта МКС во время выхода в открытый космос в августе, саму операцию космонавт сравнил с игрой в дартс.

Ранее сообщалось, что во время выхода в открытый космос 15 августа Прокопьев запустил два студенческих спутника "Танюша-ЮЗГУ" и два школьных аппарата "СириусСат".

"Меня тут назвали "человеком-космодромом" — запустил сразу четыре спутника в одном полете. Наверное, так и есть", — сказал Прокопьев в понедельник на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Он добавил, что ручной запуск спутников напомнил ему игру в дартс.