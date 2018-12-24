Российский космонавт Сергей Прокопьев получил прозвище "человек-космодром" за ручной запуск четырех микроспутников с борта МКС во время выхода в открытый космос в августе, саму операцию космонавт сравнил с игрой в дартс.
Ранее сообщалось, что во время выхода в открытый космос 15 августа Прокопьев запустил два студенческих спутника "Танюша-ЮЗГУ" и два школьных аппарата "СириусСат".
"Меня тут назвали "человеком-космодромом" — запустил сразу четыре спутника в одном полете. Наверное, так и есть", — сказал Прокопьев в понедельник на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.
Он добавил, что ручной запуск спутников напомнил ему игру в дартс.
"Поиграл в дартс, то есть достаточно движения одного пальца для того, чтобы спутник набрал ту скорость, которая позволит ему уже безопасно миновать встречу со станцией в будущем", — пояснил космонавт.