Космонавт Прокопьев расскажет о реабилитации после МКС в Instagram

Российский космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что не собирается забрасывать свой блог в Instagram и планирует рассказать о своей послеполетной реабилитации.

До первого полета у Прокопьева не было аккаунтов в соцсетях. За время, которое он провел на орбите (с 6 июня 2018 года по 20 декабря), космонавт набрал почти 17 тысяч подписчиков в Instagram.

"Я думаю, что все еще впереди. Главное, чтобы времени хватало и желания. Я думаю, что желание будет", — сказал Прокопьев, отвечая на соответствующий вопрос на послеполетной пресс-конференции.

Кроме того, космонавт отметил, что опубликовал еще "не все, что планировал".