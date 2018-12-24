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Космонавт Прокопьев расскажет о реабилитации после МКС в Instagram 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Российский космонавт Сергей Прокопьев сообщил, что не собирается забрасывать свой блог в Instagram и планирует рассказать о своей послеполетной реабилитации.
До первого полета у Прокопьева не было аккаунтов в соцсетях. За время, которое он провел на орбите (с 6 июня 2018 года по 20 декабря), космонавт набрал почти 17 тысяч подписчиков в Instagram.
"Я думаю, что все еще впереди. Главное, чтобы времени хватало и желания. Я думаю, что желание будет", — сказал Прокопьев, отвечая на соответствующий вопрос на послеполетной пресс-конференции.
Кроме того, космонавт отметил, что опубликовал еще "не все, что планировал".
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Наука и техника , Сергей Прокопьев
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