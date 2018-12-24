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СМИ: С МКС выкинут самый тяжёлый мусор за всю историю станции 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: Роскосмос/Олег Артемьев
В феврале 2019 года с Международной космической станции (МКС) в космос планируют выкинуть платформу со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны. Данная платформа станет самым тяжёлым мусором, выброшенным с МКС.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что изначально планировалось отправить данное оборудование на утилизацию, однако ситуация изменилась, когда из-за аварии ракеты-носителя корабль «Союза МС-10» не смог отправиться на станцию.
«В феврале следующего года канадский манипулятор возьмёт платформу с батареями массой 2,5 тонны, перенесёт её в точку ниже станции и отправит в свободный полёт. Платформа с батареями станет самым тяжёлым мусором, выброшенным с МКС», — сказал собеседник.
Уточняется, что мусор должен будет сгореть в плотных слоях атмосферы, так что экологических последствий у данного решения не будет.
Ранее сообщалось, что члены 56-й долговременной экспедиции Международной космической станции вернулись с орбиты на Землю.
RT на русском: последние новости
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