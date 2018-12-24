Пользователи iPhone массово забили тревогу после обновления iOS

Пользователи iPhone по всему миру сообщили о проблемах с сотовой связью. Они утверждают, что проблемы начались после того, как Apple обновила операционную систему iOS до версии 12.1.2, сообщает Forbes

На перебои жалуются пользователи из стран в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии. Чаще всего с проблемами сталкиваются жители США и Индии.

Представители компании, в свою очередь, посоветовали перезагрузить устройство и обновить настройки мобильного оператора, однако, судя по ответам пользователей, это не помогает.

Стали известны самые популярные приложения в российском AppStore за 2018 год. Первое место по популярности среди бесплатных приложений занял мессенджер WhatsApp — его пользователи скачивают чаще всего.