Посольство России в Соединённых Штатах ответило главе компании SpaceX Илону Маску, который назвал российский двигатель РД-180, использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.
«Блестящий дизайн, великолепные люди за ним, великолепное сотрудничество (России и США. — RT) в космосе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель
Brilliant design, brilliant people behind it, brilliant 🇷🇺🇺🇸 cooperation in space https://t.co/wlOlStsILh— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 23 декабря 2018 г.
Ранее Илон Маск назвал великолепным российский двигатель РД-180.
Жидкостный ракетный двигатель РД-180 применяется на первой ступени Atlas-5.
В октябре «Энергомаш» передал США партию из четырёх РД-180.