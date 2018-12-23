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Посольство России в США ответило Маску после его слов о двигателе РД-180 

RT на русском 1 час назад
Посольство России в Соединённых Штатах ответило главе компании SpaceX Илону Маску, который назвал российский двигатель РД-180, использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.
«Блестящий дизайн, великолепные люди за ним, великолепное сотрудничество (России и США. — RT) в космосе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель
Ранее Илон Маск назвал великолепным российский двигатель РД-180.
Жидкостный ракетный двигатель РД-180 применяется на первой ступени Atlas-5.
В октябре «Энергомаш» передал США партию из четырёх РД-180.
RT на русском: последние новости
Посольство России в США ответило Маску после его слов о двигателе РД-180 Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с новейшим спутником GPS для армии США Роскосмос рассказал о сроках уничтожения Земли Солнцем
Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , НПО "Энергомаш" , США
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