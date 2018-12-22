Скончался российский физик-теоретик Сергей Псахье

По ее словам, в школе проходил детский конкурс памяти отца ученого — заслуженного учителя России Григория Псахье. Сергей Псахье, который вел награждение, во время конкурса закашлялся и умер.

Сергей Псахье родился в Томске в 1952 году, закончил Томский государственный университет, где в 1977 году начал научную карьеру, став аспирантом. С 1984 года его жизнь и карьера были связаны с Институтом физики прочности и материаловедения, где он был сначала старшим сотрудником, затем заведующим лабораторией компьютерного конструирования материалов, заместителем директора и директором. Он был автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе пяти монографий.