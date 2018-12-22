Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался российский физик-теоретик Сергей Псахье 

Вести.Ru + ещё 1 27 минут назад
Фото: tomsk.gov.ru
В Томске умер на 67-м году жизни российский физик-теоретик, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН Сергей Псахье. Об этом рассказала агентству РИА Томск сотрудница его института, помощница ученого Елена Кондурова.
По ее словам, в школе проходил детский конкурс памяти отца ученого — заслуженного учителя России Григория Псахье. Сергей Псахье, который вел награждение, во время конкурса закашлялся и умер.
Сергей Псахье родился в Томске в 1952 году, закончил Томский государственный университет, где в 1977 году начал научную карьеру, став аспирантом. С 1984 года его жизнь и карьера были связаны с Институтом физики прочности и материаловедения, где он был сначала старшим сотрудником, затем заведующим лабораторией компьютерного конструирования материалов, заместителем директора и директором. Он был автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе пяти монографий.
Вести.Ru: последние новости
Роскосмос показал, как и когда сгорит Земля Вода на Красной планете: Mars Express передал снимки заполненного льдом кратера Российский космонавт получил ключ от МКС
Комментарии3
Наука и техника , Сергей Псахье , РАН , РИА Новости , Томск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый виток: США вновь обвиняют Россию57
Нервный срыв Трампа привел к шатдауну в США132
Европу призвали к «энергетической революции» против России263
Решена судьба арестованных в России украинских моряков668
«Как я задаю вопрос Путину»13
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
04:52
Предсказано место нового «керченского инцидента»
В мире Конфликты
00:30
Европу призвали к «энергетической революции» против России
В мире Европа
03:31
Нервный срыв Трампа привел к шатдауну в США
В мире США
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
05:53
Король и Шнур: что произошло на «Голосе»
Шоу-бизнес Статьи
00:11
Порошенко высмеяли за «присвоение» Ан-225
Оружие Армия
01:57
Названы сроки вступления Украины в ЕС
Украина В мире
02:26
США заплатят Украине за инцидент в Керченском проливе
В мире
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение