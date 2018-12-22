NASA рассказало о рождественских угощениях на МКС

Разнообразные блюда подготовили для экипажа Международной космической станции в честь католического Рождества, рассказал представитель NASA Дэниел Хуот.

По его словам, праздничный ужин будет состоять из копчённой индейки, зелёных бобов с грибами или бобов с картошкой, макарон с сыром, запечённой под сыром картошкой и кукурузы.

На десерт астронавтам предложат хлебный пудинг, батат в сахарной глазури, клубнику и печенье. Также они смогут сами украсить угощения с помощью набора разноцветной сахарной глазури.

Хуот сообщил, что не знает, будет ли экипаж МКС дарить друг другу подарки.

«Не знаем, брали ли они с собой подарки для коллег, поскольку личный багаж членов экипажа остается их личным», — отметил он.

Представитель агентства добавил, что сам Новый год для астронавтов будет рабочим днём, передаёт РИА Новости