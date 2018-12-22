В НАСА рассказали о рождественском меню экипажа МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) отметит католическое Рождество копченой идейкой, пудингом, макаронами с сыром и клубникой, а Новый год встретит рабочим днем, сообщили РИА Новости НАСА в пятницу.

Как рассказал представитель НАСА Дэниел Хуот, в меню международного экипажа на рождественский ужин будут копченая идейка, на гарнир к ней обитатели станции получат зеленые бобы с грибами или бобы с картошкой, любимые американцами макароны с сыром (Mac and cheese), запеченную под сырным соусом картошку и кукурузу. На десерт их ждет хлебный пудинг, батат в сахарной глазури и клубника, а также печенье и набор разноцветной сахарной глазури, которой астронавты и российский коллега смогут сами украсить лакомство.

О том, будут ли обитатели МКС обмениваться подарками, в НАСА не знают.

"У нас нет информации о персональных планах экипажа в отношении подарков и не знаем, брали ли они с собой подарки для коллег, поскольку личный багаж членов экипажа остается их личным", — сообщил Хуот.

Он рекомендовал следить за социальными сетями членов экипажа, чтобы узнать подробности о том, как они проведут праздник.

Основными занятиями экипажа в Рождество, которое американцы отмечают 25 декабря, сообщил представитель НАСА, будут застолья и обязательные на орбите физические упражнения. Праздник также не освободит экипаж от сбора образцов слюны и крови в рамках идущих на МКС экспериментов. Согласно имеющемуся на сегодня графику работы, 25 декабря на станции будут отдыхать канадский астронавт Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, а у россиянина Олега Кононенко в этот день будет "минимальный объем работы".

На новогодние праздники в отличие от землян экипаж отдыхать не планирует. Первого января жители МКС буду заняты загрузкой пристыкованного к станции грузового корабля Dragon, который в начале года вернется Землю. Вместе с тем, заверили в НАСА, за каждый вынужденно отработанный праздничный день, члены экипажа получают "отгул", который могут использовать в другое время.