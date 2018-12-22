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Китай успешно запустил первый спутник для проекта «Хунъюнь» 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров
Китай запустил в субботу первый спутник проекта "Хунъюнь", предусматривающего создание на низкой околоземной орбите сети спутников для обеспечения удалённых регионов стабильной интернет-связью, сообщает Китайской корпорацией космической науки и техники (CASC).
Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-11" в 7.51 (2.51 мск) с космодрома "Цзюцюань" на северо-западе страны. Через некоторое время после запуска спутник успешно вышел на заданную орбиту.
К 2025 году Китай намерен вывести на низкую околоземную орбиту 156 малых спутников для обеспечения интернет-связью районов с низким уровнем сигнала или неблагоприятными природными условиями, в первую очередь горных и пустынных районов, а также самолетов и кораблей.
Предполагается, что пользоваться этой сетью спутников смогут и другие страны.
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Наука и техника , Китай
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