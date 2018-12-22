Быть героем не просто. NASA показало, как космонавты учатся ходить на Земле

Американское космическое агентство NASA показало видео, на котором астронавт Дрю Фэйстель (A. J. Drew Feustel) учится буквально заново ходить после возвращения на Землю из космоса.

Как пишет издание Mashable, проблема в том, что когда человек проводит длительное время в космосе без гравитации, по возвращении на планету у него есть серьезные проблемы с пространственным осознанием.

Например, на ролике, опубликованном на личной странице Фейстеля, он должен пройти по прямой с закрытыми глазами, но видно, что эта задача для него слишком сложная.

Фейстел разместил видео в соцсети после того, как его коллеги вернулись с космической станции в четверг, 20 декабря. Сам он провел в невесомости около 200 дней.

«5 октября я выглядел так… Надеюсь, недавно вернувшийся экипаж чувствует себя намного лучше», — написал он в Twitter.

Welcome home #SoyuzMS09! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment…I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh— A. J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) 20 декабря 2018 г.

Космонавты на МКС тренируются около двух часов каждый день, чтобы поддерживать мышечную массу в условиях микрогравитации, но это не означает, что им будет легко ходить в условиях земной гравитации.

Вернувшись на Землю, астронавты и космонавты должны пройти серию физических и медицинских испытаний, чтобы увидеть, как их тело изменилось после жизни в космосе.

Подобные данные невероятно важны для NASA, так как агентство готовится отправлять людей на все более длинные миссии в солнечную систему. Ученым необходимо точно понять, как человеческое тело реагирует на длительный космический полет, невесомость и радиактивное облучение.

Длительные полеты как, например, у астронавта Скотта Келли, который провел в космосе год, будут иметь ключевое значение для точного понимания того, какие медицинские проблемы могут возникнуть во время поездок в отдаленные уголки Солнечной системы.

Капсула корабля «Союз МС-09» с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым , Александром Герстом и Сериной Ауньен-Чэнселлор утром 20 декабря 2018 года приземлилась в Казахстане.