Американское космическое агентство NASA показало видео, на котором астронавт Дрю Фэйстель (A. J. Drew Feustel) учится буквально заново ходить после возвращения на Землю из космоса.
Как пишет издание Mashable, проблема в том, что когда человек проводит длительное время в космосе без гравитации, по возвращении на планету у него есть серьезные проблемы с пространственным осознанием.
Например, на ролике, опубликованном на личной странице Фейстеля, он должен пройти по прямой с закрытыми глазами, но видно, что эта задача для него слишком сложная.
Фейстел разместил видео в соцсети после того, как его коллеги вернулись с космической станции в четверг, 20 декабря. Сам он провел в невесомости около 200 дней.
«5 октября я выглядел так… Надеюсь, недавно вернувшийся экипаж чувствует себя намного лучше», — написал он в Twitter.
Welcome home #SoyuzMS09! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment…I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh— A. J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) 20 декабря 2018 г.
Космонавты на МКС тренируются около двух часов каждый день, чтобы поддерживать мышечную массу в условиях микрогравитации, но это не означает, что им будет легко ходить в условиях земной гравитации.
Вернувшись на Землю, астронавты и космонавты должны пройти серию физических и медицинских испытаний, чтобы увидеть, как их тело изменилось после жизни в космосе.
Подобные данные невероятно важны для NASA, так как агентство готовится отправлять людей на все более длинные миссии в солнечную систему. Ученым необходимо точно понять, как человеческое тело реагирует на длительный космический полет, невесомость и радиактивное облучение.
Длительные полеты как, например, у астронавта Скотта Келли, который провел в космосе год, будут иметь ключевое значение для точного понимания того, какие медицинские проблемы могут возникнуть во время поездок в отдаленные уголки Солнечной системы.
Капсула корабля «Союз МС-09» с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым, Александром Герстом и Сериной Ауньен-Чэнселлор утром 20 декабря 2018 года приземлилась в Казахстане.
«Роскосмос» сообщил, что аппарат совершил посадку в 8:02 по московскому времени. Космонавты провели на МКС 197 суток — с 8 июня 2018 года.