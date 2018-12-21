Недавно открытые намеки на то, что вероятность смерти человека перестает расти на 105 году жизни, оказались статистической ошибкой. Об этом пишет австралийский биоматематик, опубликовавший статью в журнале PLoS Biology.
"Свидетельства о рождении этих долгожителей были заполнены малограмотными людьми. Только треть из них умела читать и писать, а в среднем они имели лишь один класс образования. При этом, они должны были ошибаться в тысячу раз реже, чем это делают врачи во время клинических испытаний, что крайне маловероятно", — заявил Сол Ньюман (Saul Newman) из Национального университета Австралии в Канберре.
Для многих живых существ есть некий максимальный возраст, определяемый так называемым законом Гомпертца. Он гласит, что большая часть животных умирает от старости при достижении определенного возраста, а у остальных шансы умереть на следующий год начинают расти экспоненциальным образом.
В последние годы ученые активно спорят о том, характерно ли это для человека. В октябре 2016 года американские исследователи показали, что подобный максимальный возраст, возможно, равен 100-115 годам, что довольно скромно по меркам некоторых библейских персонажей.
Позиции этой теории пошатнулись в этом году, когда ученые из Калифорнии проанализировали то, как часто умирают самые пожилые люди на Земле, живущие в Италии. Оказалось, что вероятность их смерти перестает расти после 105-го дня рождения. Это заставило исследователей заключить, что предела жизни не существует.
Ньюман усомнился в подобных выводах, обратив внимание на то, что все современные долгожители родились в ту историческую эпоху, во время которой большинство жителей Европы и прочих уголков современного "первого мира" не умели читать и писать, и обладали низкой грамотностью.
Он проверил, как эти ошибки могли повлиять на статистику долгожительства и на выводы его оппонентов. Для этого он создал вымышленный набор демографических данных, и внес случайные ошибки в возраст каждого десятитысячного несуществующего человека.
Они имитировали различные описки, благодаря которым дата рождения каждого индивида могла как увеличиться, так и уменьшиться на 5 или 10 лет. Подобные "опечатки" изначально мало влияли на средний возраст людей, однако они начали порождать серьезные проблемы ближе к 80-100 годам жизни — возраст примерно 13% "выживших" долгожителей был неправильным.
Эти ошибки, как показали расчеты Ньюмана, в большинстве случаев искажали статистику таким образом, что вероятность гибели долгожителей не только оставалась на одном и том же уровне, но иногда и падала. Как считает математик, нечто похожее произошло и при анализе демографических данных из Италии.
Кеннет Уохтер (Kenneth Wachter) из университета Калифорнии в Беркли (США), один из авторов этого открытия, не согласен с выводами австралийского исследователя.
Он подчеркнул, что "Ньюман даже не пытался анализировать собранные нами данные, а просто создал "гипотетический сценарий", о котором все знают уже более тысячелетия и о котором мы писали в нашей же работе!".
По его словам, число статистических ошибок, о которых пишет математик, на самом деле является не очень маленьким, а чрезмерно большим, не учитывающим то, что уже в 1860 году в Италии существовала строгая система проверки демографических данных. Поэтому его команда отвергает подобную критику и не намерена отказываться от своих выводов, заключает Уохтер.