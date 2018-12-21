Ученые опровергли недавно открытые намеки на «бессмертие» человека

Недавно открытые намеки на то, что вероятность смерти человека перестает расти на 105 году жизни, оказались статистической ошибкой. Об этом пишет австралийский биоматематик, опубликовавший статью в журнале PLoS Biology.

"Свидетельства о рождении этих долгожителей были заполнены малограмотными людьми. Только треть из них умела читать и писать, а в среднем они имели лишь один класс образования. При этом, они должны были ошибаться в тысячу раз реже, чем это делают врачи во время клинических испытаний, что крайне маловероятно", — заявил Сол Ньюман (Saul Newman) из Национального университета Австралии в Канберре.

Для многих живых существ есть некий максимальный возраст, определяемый так называемым законом Гомпертца. Он гласит, что большая часть животных умирает от старости при достижении определенного возраста, а у остальных шансы умереть на следующий год начинают расти экспоненциальным образом.

В последние годы ученые активно спорят о том, характерно ли это для человека. В октябре 2016 года американские исследователи показали, что подобный максимальный возраст, возможно, равен 100-115 годам, что довольно скромно по меркам некоторых библейских персонажей.

Позиции этой теории пошатнулись в этом году, когда ученые из Калифорнии проанализировали то, как часто умирают самые пожилые люди на Земле, живущие в Италии. Оказалось, что вероятность их смерти перестает расти после 105-го дня рождения. Это заставило исследователей заключить, что предела жизни не существует.

Ньюман усомнился в подобных выводах, обратив внимание на то, что все современные долгожители родились в ту историческую эпоху, во время которой большинство жителей Европы и прочих уголков современного "первого мира" не умели читать и писать, и обладали низкой грамотностью.

Он проверил, как эти ошибки могли повлиять на статистику долгожительства и на выводы его оппонентов. Для этого он создал вымышленный набор демографических данных, и внес случайные ошибки в возраст каждого десятитысячного несуществующего человека.

Они имитировали различные описки, благодаря которым дата рождения каждого индивида могла как увеличиться, так и уменьшиться на 5 или 10 лет. Подобные "опечатки" изначально мало влияли на средний возраст людей, однако они начали порождать серьезные проблемы ближе к 80-100 годам жизни — возраст примерно 13% "выживших" долгожителей был неправильным.

Эти ошибки, как показали расчеты Ньюмана, в большинстве случаев искажали статистику таким образом, что вероятность гибели долгожителей не только оставалась на одном и том же уровне, но иногда и падала. Как считает математик, нечто похожее произошло и при анализе демографических данных из Италии.

Кеннет Уохтер (Kenneth Wachter) из университета Калифорнии в Беркли (США), один из авторов этого открытия, не согласен с выводами австралийского исследователя.

Он подчеркнул, что "Ньюман даже не пытался анализировать собранные нами данные, а просто создал "гипотетический сценарий", о котором все знают уже более тысячелетия и о котором мы писали в нашей же работе!".

По его словам, число статистических ошибок, о которых пишет математик, на самом деле является не очень маленьким, а чрезмерно большим, не учитывающим то, что уже в 1860 году в Италии существовала строгая система проверки демографических данных. Поэтому его команда отвергает подобную критику и не намерена отказываться от своих выводов, заключает Уохтер.