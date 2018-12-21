В Тасмании открыли более ста видов морских животных

Австралийские ученые обнаружили у южного побережья Тасмании более ста новых видов морских животных. Исследования проводились в заповедных зонах, защищенных от влияния человека, сообщает научная организация Marine Biodiversity Hub.

Всего за месяц было изучено 45 подводных гор, богатых кораллами и рифовыми рыбами, а максимальная глубина погружения составила 1,9 тысяч метров.

В ходе экспедиции ученые нашли сразу несколько ранее неизвестных видов омаров, крабов-шляпников, лобстеров, моллюсков и кораллов.

Также были замечены биолюминесцентные кальмары, акулы-призраки (крайне редкий глубоководный вид), атлантические большеголовы и скаты, эндемик австралийских вод рыба-капля.

Авторы исследования отметили, что всю собранную информацию еще предстоит изучить и каталогизировать. Данные позволят узнать, как развивается подводная среда без антропогенного вмешательства.

Ранее сообщалось, что у берегов Австралии обнаружили дюны, сформировавшиеся еще в ледниковый период. Вместо кварца в них присутствовал карбонат кальция. В результате формирования затвердели под воздействием воды и смогли сохраниться на несколько тысяч лет.

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