Российским учёным удалось напечатать в космосе 12 органов, кюветы с образцами уже доставлены в лабораторию на Земле, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Инвитро" (владеет лабораторией "3Д Биопринтинг Солюшенс", которая поставила эксперимент в космосе).
Эксперимент по печати органов стартовал на Международной космической станции 4 декабря в 17.00 мск. Космонавт Олег Кононенко с помощью российского биопринтера "Органавт" напечатал тогда первый орган.
"Удалось напечатать в космосе 12 органов, образцы уже в лаборатории", — рассказали в компании.
Там уточнили, что напечатаны шесть хрящей человека и шесть щитовидных желез мыши.
"Предстоит провести гистологические исследования, результаты будут обнародованы в начале 2019 года", — отметили в пресс-службе.