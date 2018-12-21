Российские ученые напечатали в космосе 12 органов

Российским учёным удалось напечатать в космосе 12 органов, кюветы с образцами уже доставлены в лабораторию на Земле, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Инвитро" (владеет лабораторией "3Д Биопринтинг Солюшенс", которая поставила эксперимент в космосе).

Эксперимент по печати органов стартовал на Международной космической станции 4 декабря в 17.00 мск. Космонавт Олег Кононенко с помощью российского биопринтера "Органавт" напечатал тогда первый орган.

"Удалось напечатать в космосе 12 органов, образцы уже в лаборатории", — рассказали в компании.

Там уточнили, что напечатаны шесть хрящей человека и шесть щитовидных желез мыши.