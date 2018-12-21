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В России начали тестировать беспилотные тракторы для уборки снега 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Ferra.ru
Рязанская компания Avrora Robotics начала пилотный проект по уборке снега с улиц с помощью беспилотных тракторов. Тестирование проводится на закрытом полигоне в Рязани. Об этом сообщил журналистам руководитель компании Виталий Савельев.
В тестировании принимает участие беспилотный трактор «Агробот». Савельев сообщил: «Испытания продлятся до конца зимы, после чего мы сделаем вывод о перспективах дальнейшего применения наших беспилотников для уборки снега».
Представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев уточнил: «В целях безопасности автоматизированная снегоуборочная техника на данном этапе будет работать ночью и только при небольших снегопадах. При этом в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички, которые будут сообщать горожанам о том, что "рядом работает беспилотная техника". Все машины будут удаленно контролироваться диспетчером».
В будущем проект может быть расширен на Москву и несколько городов Татарстана. Как ожидается, скорость уборки снега вырастет на 35% за счёт увеличения рабочего времени тракторов.
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Наука и техника , Рязань
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