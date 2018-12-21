В России начали тестировать беспилотные тракторы для уборки снега

Рязанская компания Avrora Robotics начала пилотный проект по уборке снега с улиц с помощью беспилотных тракторов. Тестирование проводится на закрытом полигоне в Рязани . Об этом сообщил журналистам руководитель компании Виталий Савельев.

В тестировании принимает участие беспилотный трактор «Агробот». Савельев сообщил: «Испытания продлятся до конца зимы, после чего мы сделаем вывод о перспективах дальнейшего применения наших беспилотников для уборки снега».

Представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев уточнил: «В целях безопасности автоматизированная снегоуборочная техника на данном этапе будет работать ночью и только при небольших снегопадах. При этом в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички, которые будут сообщать горожанам о том, что "рядом работает беспилотная техника". Все машины будут удаленно контролироваться диспетчером».

В будущем проект может быть расширен на Москву и несколько городов Татарстана. Как ожидается, скорость уборки снега вырастет на 35% за счёт увеличения рабочего времени тракторов.