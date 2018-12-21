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Оглашено библейское пророчество о конце света 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "2012"
Конец света может произойти уже в следующем году. Пророчество обнаружили в библейском тексте.
В семнадцатой главе книги пророка Исаии содержится предсказание об уничтожении Дамаска и других городов на Среднем Востоке. Исаия предрек разрушение и опустошение столицы Сирии около трех тысяч лет назад. Тем не менее город продолжает существовать и сегодня. Сегодня Дамаск является одним из древнейших городов мира.
Согласно пророчеству, не только этот город будет разрушен и оставлен людьми, но и вся Сирия.
"Пророчество о Дамаске. Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин. Города Ароерские будут покинуты, — останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею; с ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день: умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. ", — сообщается в книге" (Ис. 17:1-4).
Под этим днем понимается "День Господень". Это означает, что разрушение Дамаска произойдет в то же время, что и Судный день, когда Бог придет во время Армагедонна, чтобы принести справедливость в мир и победить зло раз и навсегда.
Ранее французский фармацевт и алхимик Нострадамус написал, что Третьья мировая война произойдет в 2019 году. В одном из своих катренов он указал, что крупный вооруженный конфликт разразится между двумя серьезными противниками. Первым может стать Европа или Соединенные Штаты, а вторым — Китай или Россия. Это столкновение приведет к тому, что силы Запада ослабнут.
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Комментарии62
Наука и техника , Дамаск , Сирия
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