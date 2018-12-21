Канадский манипулятор выбросил с МКС японскую аппаратуру

С Международной космической станции (МКС) с помощью канадского манипулятора выбросили около полутонны отработавшего свой срок японского научного оборудования, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Он отметил, что угрозы столкновения мусора с МКС в будущем нет, поскольку он будет летать на более низкой орбите и быстро с нее сойдет.

"Сегодня утром канадский манипулятор захватил аппаратуру массой 480 кг, перенес ее в точку ниже станции и отправил в свободный полет", — сказал источник.

По его словам, аппаратура служила японским космонавтам на МКС с 2009 года и срок ее эксплуатации закончился.

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