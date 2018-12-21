Источник назвал сроки нового запуска «Ангары-А5»

Ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" запустят во второй раз в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что пуск пройдет в четвертом квартале 2019 года, при этом в данном запуске планируется впервые использовать новый разгонный блок, который сейчас создают в РКК "Энергия"

"Недавно с Красноярского машиностроительного завода в ЦНИИмаш на испытания был доставлен макет этого разгонного блока", — подчеркнул источник.

Отмечается, что "Ангара-А5" должна будет доставить на геостационарную орбиту макет космического аппарата, который сделают в центре имени Хруничева

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года. В ходе него разгонный блок "Бриз-М" вывел на геостационарную орбиту макет спутника. Третий пуск "Ангары-А5" намечается в 2020 году.