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Источник назвал сроки нового запуска «Ангары-А5» 

Газета.Ru + ещё 3 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" запустят во второй раз в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что пуск пройдет в четвертом квартале 2019 года, при этом в данном запуске планируется впервые использовать новый разгонный блок, который сейчас создают в РКК "Энергия".
"Недавно с Красноярского машиностроительного завода в ЦНИИмаш на испытания был доставлен макет этого разгонного блока", — подчеркнул источник.
Отмечается, что "Ангара-А5" должна будет доставить на геостационарную орбиту макет космического аппарата, который сделают в центре имени Хруничева.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года. В ходе него разгонный блок "Бриз-М" вывел на геостационарную орбиту макет спутника. Третий пуск "Ангары-А5" намечается в 2020 году.
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Наука и техника , Войска , Оружие , Технологии , Красноярский машиностроительный завод , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , ЦНИИМАШ , РКК Энергия
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