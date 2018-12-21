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Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура 

РИА Новости + ещё 6 21 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России стартовала в пятницу с космодрома Байконур, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
"В пятницу, 21 декабря, в 3 часа 20 минут мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.
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Наука и техника , Технологии , Министерство обороны
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