Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России стартовала в пятницу с космодрома Байконур, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
"В пятницу, 21 декабря, в 3 часа 20 минут мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.