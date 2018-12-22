Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число пусков с Байконура удвоится в 2019 году 

Газета.Ru + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам источника в ракетно-космической отрасли, в 2019 году с космодрома Байконур планируется выполнить 19 пусков, передает РИА "Новости".
"21 декабря, проведя успешный пуск ракеты "Протон" со спутником "Благовест", космодром Байконур закончил выполнение программы пусков за 2018 год. Всего за год с Байконура стартовало 9 космических ракет, в том числе ракета "Союз" с кораблем "Союз МС-10", который был аварийным. Согласно скорректированному плану пусков на 2019 год, с Байконура намечается выполнить 19 пусков", — сказал источник.
Сообщается, что первый пуск в 2019 году запланирован на 7 февраля, когда ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A.
Ранее сообщалось, что с Байконура стартовала ракета "Протон-М" с российским военным спутником.
Газета.Ru: последние новости
Получен снимок заснеженного кратера на Марсе "Союз" приземлился с перелетом расчетной точки посадки Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями шампанского и оливье
Наука и техника , РИА Новости , Байконур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки37
В Донбасс прибыли танки ВСУ239
Нервный срыв Трампа привел к шатдауну в США188
Европу призвали к «энергетической революции» против России355
Решена судьба арестованных в России украинских моряков851
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
02:20
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки
Происшествия Катастрофы
04:00
Новогодние санкции: Порошенко видит символы
В мире Статьи
05:15
В Донбасс прибыли танки ВСУ
В мире Украина
04:52
Предсказано место нового «керченского инцидента»
В мире Конфликты
00:30
Европу призвали к «энергетической революции» против России
В мире Европа
03:31
Нервный срыв Трампа привел к шатдауну в США
В мире США
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
05:53
Король и Шнур: что произошло на «Голосе»
Шоу-бизнес Статьи
00:11
Порошенко высмеяли за «присвоение» Ан-225
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение