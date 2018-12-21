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Самую яркую комету 2018 года рассмотрели детально 

Популярная механика + ещё 1 4 часа назад
Фото: Популярная механика
Комета 46P/Виртанена, открытая в 1948 году, совершает оборот вокруг Солнца за 5,4 года. В декабре этого года комета достигла перигелия, а 16 декабря пролетела очень близко к нам — всего в 11,6 миллиона километров от Земли: ее можно было увидеть в небе невооруженным глазом.
Астрономы изучили комету 46P/Виртанена с помощью системы радиотелескопов ALMA — на основе наблюдений, сделанных, когда комета была в 16,5 млн километров от нашей планеты. В ходе наблюдений задачей было построение распределения молекул цианистого водорода, которое должно было помочь больше узнать о внутренней части комы — газопылевого облака, окружающего ядро кометы.
В результате наблюдений ученые выяснили, что внутренняя часть комы кометы 46P/Виртанена имеет расширенную, диффузную и немного асимметричную структуру. (Отмечается, что внешняя часть комы данной кометы чересчур разрежена и непригодна для детальных наблюдений.) Кроме того, 9 декабря астрономы провели очередные наблюдения, в ходе которых искали в коме кометы 46P/Виртанена более сложные молекулы.
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Наука и техника , Наука
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