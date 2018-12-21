Мессенджер Slack блокирует российских пользователей

Северной Кореи, Ирана, Сирии и Крыма. 20 декабря пользователи корпоративного мессенджера Slack по всему миру столкнулись с блокировками аккаунтов. Вместе с этим они получили уведомление от администрации, в котором указана официальная причина — экономические санкции США в отношении Кубы

Блокировка коснулась пользователей, которых заподозрили работе из указанных регионов. При этом в Slack руководствуются «презумпцией виновности» и ограничивают доступ в аккаунт на основании подозрений, заставляя клиентов доказывать непричастность техподдержке.

Администрация мессенджера подтвердила факты блокировок:

Наши системы могли обнаружить аккаунт или рабочее пространство с IP-адресом из указанной страны под санкциями. Если в наших системах указано, что основной владелец рабочего пространства обладает IP-адресом из такой страны, всё пространство будет деактивировано, — Slack.

Блокировки касаются и российских клиентов, бывших в Крыму. Причем с ними могут столкнуться пользователи, посещавшие полуостров до 2014 года — в Slack не учитывают срок давности.

Что делать российским компаниям, которые используют Slack для внутренней коммуникации? Мы взяли комментарий у директора АППСИМ Владимира Зыкова: