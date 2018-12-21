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Мессенджер Slack блокирует российских пользователей 

Ридус + ещё 7 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
20 декабря пользователи корпоративного мессенджера Slack по всему миру столкнулись с блокировками аккаунтов. Вместе с этим они получили уведомление от администрации, в котором указана официальная причина — экономические санкции США в отношении Кубы, Северной Кореи, Ирана, Сирии и Крыма.
Блокировка коснулась пользователей, которых заподозрили работе из указанных регионов. При этом в Slack руководствуются «презумпцией виновности» и ограничивают доступ в аккаунт на основании подозрений, заставляя клиентов доказывать непричастность техподдержке.
Администрация мессенджера подтвердила факты блокировок:
Наши системы могли обнаружить аккаунт или рабочее пространство с IP-адресом из указанной страны под санкциями. Если в наших системах указано, что основной владелец рабочего пространства обладает IP-адресом из такой страны, всё пространство будет деактивировано, — Slack.
Блокировки касаются и российских клиентов, бывших в Крыму. Причем с ними могут столкнуться пользователи, посещавшие полуостров до 2014 года — в Slack не учитывают срок давности.
Что делать российским компаниям, которые используют Slack для внутренней коммуникации? Мы взяли комментарий у директора АППСИМ Владимира Зыкова:
Первый вариант — «прятать» сотрудников с помощью Proxy-сервисов, чтобы Slack не узнал об их пребывании в Крыму. Второй и наиболее логичный — переходить на другой мессенджер, благо выбор есть. Например, Dialog. Свой корпоративный мессенджер готовит Яндекс, как новый этап проекта «Ямб». Стоит также вспомнить про государственный проект «Госмессенджер», в котором принимают участие 13 компаний. Большинство из них готовят решения для корпораций. Так что никакой потери для российских компаний нет, — Владимир Зыков.
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Наука и техника , Интернет , Яндекс , Республика Крым , США
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