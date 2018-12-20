Ученые предупредили о новой глобальной катастрофе

Американские ученые предрекли коллапс ледяного щита на Южном полюсе, пишет Science.

Исследователи из Университета штата Орегон выяснили, что 125 тысяч лет назад уровень моря был на 6-9 метров выше, чем сейчас, из-за коллапса Западно-Антарктического ледяного щита.

Щит — одна из наиболее уязвимых ледяных масс на Южном полюсе. При росте температуры океанических вод ледники могут начать быстро таять, повышая уровень моря и затапливая огромные площади прибрежной суши. По мнению ученых, процесс таяния ледников уже начался.

Ученые не знали точно, что привело к повышению уровня моря 125 тысяч лет назад. Они считали, что это произошло из-за таяния Гренландского ледяного щита, но не нашли доказательств этой версии. Таяние Западно-Антарктического ледяного щита было запасной версией.

Про анализировав 29 кернов, взятых в Антарктическом полуострове, провинции Амундсена и тающем леднике Пайн-Айленд, и океанические отложения в море Беллинсгаузена, ученые обнаружили на дне моря следы ила, попавшего в океан более ста тысяч лет назад при эрозии коренных пород под воздействием льда. При этом в определенный промежуток времени следов эрозии не было, что свидетельствует об отсутствии ледникового покрова.