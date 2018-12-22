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В России отключили первый в мире энергоблок РБМК 

Lenta.ru + ещё 9 29 минут назад
Фото: РИА Новости
На Ленинградской атомной электростанции (АЭС) был навсегда остановлен первый в мире энергоблок с реактором РБМК-1000. Об этом в субботу, 22 декабря, РИА Новости сообщили в пресс-службе Росэнергоатома.
За 45 лет работы энергоблок произвел 264,9 миллиарда киловатт-часов энергии. «Реактор был штатно заглушен в соответствии с технологическим регламентом, энергоблок отключен от единой энергосистемы России без замечаний», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора Росэнергоатома Андрея Петрова, для потребителей электроэнергии замещение выбывающих мощностей советского периода будет проходить постепенно и незаметно.
Отмечается, что в эксплуатацию уже поступил новый энергоблок поколения «3+» повышенной мощности ВВЭР-1200, который обладает современной системой безопасности, большей мощностью и длительным сроком службы.
Энергоблок с реактором РБМК был включен в сеть Ленинградской АЭС 21 декабря 1973 года. В России функционирует еще девять подобных блоков на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС.
В июле сообщалось, что на первом в мире плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» началась загрузка ядерного топлива в реакторы. Загрузка горючего — один из финальных этапов подготовки к началу работы АЭС.
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Наука и техника , Росэнергоатом , РИА Новости
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