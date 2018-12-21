В социальных сетях жителей Южной Калифорнии появилось множество фотографий таинственных огней, сообщает The Sacramento Bee.
Издание пишет, что это явление очевидцы наблюдали сразу после отмены запуска ракеты с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара.
Spotted in the night sky in #Natomas. Reflecting light and not moving. What is it? pic.twitter.com/JbaYUiPnbh— Megan Hansen (@HansenMegan) 20 декабря 2018 г.
Запуск был отложен примерно в то же время, когда появились огни. Не ясно, связано ли это с полосками света или нет.
А совсем недавно НЛО было снято в небе над Нью-Йорком.