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В небе над Калифорнией заметили странные огни, похожие на НЛО 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
В социальных сетях жителей Южной Калифорнии появилось множество фотографий таинственных огней, сообщает The Sacramento Bee.
Издание пишет, что это явление очевидцы наблюдали сразу после отмены запуска ракеты с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара.
Запуск был отложен примерно в то же время, когда появились огни. Не ясно, связано ли это с полосками света или нет.
А совсем недавно НЛО было снято в небе над Нью-Йорком.
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