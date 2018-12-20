Путин рассмотрит вопрос поддержки ученых проекта «Академгородок 2.0»

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность помощи с жильем и социальной инфраструктурой для ученых проекта "Академгородок 2.0" в Новосбирске.

"Мы с руководителями регионов, конечно же, будем над этим работать. Когда я был в Новосибирске, мы об этом тоже говорили с коллегами, но первая задача федерального центра — выполнить свои обязательства с установками, которые дают возможность развития академгородку, которые дают дают возможность, кстати говоря, и деньги зарабатывать на этих высоких технологиях, а за этим и социалка потянется", — сказал Путин на большой пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о строительстве жилья и социальной инфраструктуры для ученых проекта "Академгородок 2.0".

"Если нужно будет дополнительно что-то сделать для решения социальных вопросов ученых, то, конечно, будем стараться это делать", — добавил он.

Над пилотным проектом "Академгородок 2.0" власти Новосибирской области с Сибирским отделением РАН работали весь 2018 год. В рамках работы был сформирован 31 проект по развитию научной и инновационной инфраструктуры, созданию высокотехнологичных предприятий, а также 43 проекта по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Новосибирского научного центра.

По замыслу разработчиков, проект позволит модернизировать научную инфраструктуру территории, создать среду, комфортную для жизни и работы. В результате реализации проекта предполагается создание правовой модели управления территорией с повышенной концентрацией науки и инноваций. Реализация всего проекта "Академгородок 2.0" рассчитана на 30 лет. Максимальный объем вложений, необходимый для реализации всех проектов программы, составляет 500 миллиардов рублей из разных источников.

Один из важнейших запланированных проектов — строительство Сибирского кольцевого источника фотонов. Планируется, что на создание СКИФа будет направлено более 37 миллиардов рублей. Проведение первых международных научных исследований с использованием СКИФ запланировано до конца декабря 2024 года.