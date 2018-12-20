В желудке змеи найден новый уникальный вид змей

Биологи нашли в желудке кораллового аспида неизвестную науку змею с уникальным строением. До находки аспид хранился у ученых в течение 40 лет. Результаты опубликованы в Journal of Herpetology.

Коралловые аспиды Micrurus nigrocinctus живут в штате Чьяпас на юге Мексики . Это ярко окрашенные ядовитые змеи, которые могут питаться, в том числе, другими змеями. В 1976 году одну из них заполучили ученые. Змею вскрыли и сразу нашли в ее желудке необычные останки другого организма. Тем не менее, временно ее решили детально не изучать, а сохранить на будущее.

В новой работе герпетологи под руководством Джонотана Кэмпбелла из Техасского университета в Арлингтоне (США) находка описывается детально. Оказалось, что останки внутри принадлежат другому, неизвестному науке виду змей, причем для этого вида характерны особенные черты. Например, на нижней части хвоста у них крупные неразделенные пластины, нестандартное покрытие гемипениса (внешнего мужского репродуктивного органа) и вытянутая форма черепа. Авторы назвали новый вид Cenaspis aenigma, то есть загадочная обеденная змея (по-латыни cena — обед, aspis — змея, др. греч. aenigma — загадка).

Некоторые особенности строения, такие как форма черепа, указывают на то, что змея была приспособлена к рытью земли, что для змей не исключение. Однако другие черты, такие как контрастные темные отметины на брюшной стороне, для скрытных роющих змей не характерны. Этот рисунок на нижней части отличает вид от всех известных змей Центральной Америки.

Еще одно неоднозначное свойство нового вида — это зубы, похожие на зубы змей, питающихся покрытыми хитиновой оболочкой жертвами, такими как насекомые, многоножки и ракообразные. В то же время для роющей змеи должно быть характерно питание мягкотелыми животными, такими как слизни и черви. Ученые добавляют, что других подробностей о жизни этой змеи мы не сможем узнать без наблюдения ее повадок в живой природе.