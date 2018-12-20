Российский космонавт Сергей Прокопьев, возможно, сам случайно повредил кабель связи в скафандре, но точную причину еще предстоит установить, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.
Из-за этого при посадке космического корабля "Союз МС-09" пришлось перейти на резервный канал связи. Этот факт подтверждал "Роскосмос", не уточняя детали.
"Поврежденный кабель Прокопьев обнаружил после закрытия переходных люков между станцией и кораблем, надевая скафандр. Обстоятельства, при которых кабель был поврежден, будут выясняться. Возможно, космонавт сам повредил кабель, надевая скафандр", — сказал источник.
Пока гермошлемы скафандров были открыты, доклады Прокопьева были слышны на Земле через аппаратуру корабля "Союз". А перед разделением корабля на отсеки гермошлемы закрылись, и связь с ЦУП и спасателями вплоть до посадки вел немец Александер Герст, уточнил собеседник агентства.
Посадка прошла успешно, космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата. Они доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки" в их корабле.