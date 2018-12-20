Источник: космонавт Прокопьев мог сам случайно повредить кабель в скафандре

Фото: Роскосмос / Олег Артемьев

Российский космонавт Сергей Прокопьев , возможно, сам случайно повредил кабель связи в скафандре, но точную причину еще предстоит установить, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли. Из-за этого при посадке космического корабля "Союз МС-09" пришлось перейти на резервный канал связи. Этот факт подтверждал "Роскосмос" , не уточняя детали. "Поврежденный кабель Прокопьев обнаружил после закрытия переходных люков между станцией и кораблем, надевая скафандр. Обстоятельства, при которых кабель был поврежден, будут выясняться. Возможно, космонавт сам повредил кабель, надевая скафандр", — сказал источник. Пока гермошлемы скафандров были открыты, доклады Прокопьева были слышны на Земле через аппаратуру корабля "Союз". А перед разделением корабля на отсеки гермошлемы закрылись, и связь с ЦУП и спасателями вплоть до посадки вел немец Александер Герст, уточнил собеседник агентства. Посадка прошла успешно, космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата. Они доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки" в их корабле.