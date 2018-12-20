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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

«Союз» отклонился от расчетной точки посадки на 20 км, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09", возвратившийся с экипажем МКС в четверг, перелетел расчетную точку посадки на 20 километров, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Спускаемый аппарат совершил посадку в 20 километрах от расчетной точки посадки, перелетев ее", — сказал собеседник агентства.
Он предположил, что это может быть связано с сильным ветром на участке снижения спускаемого аппарата под парашютом.
"Тем не менее, отклонение от расчетной точки хоть и большое, однако не превышает допустимой величины", — добавил источник.
Корабль с экипажем отстыковался от Международной космической станции в 4.40 мск 20 декабря, и в 8.02 коснулся Земли в казахстанской степи. На Землю вернулись российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньён-Ченселлор.
Вместе с экипажем на Землю в корабле "Союз МС-09" доставлены взятые российскими космонавтами в ходе выхода в открытый космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты, мазки с поверхности бытового отсека, в котором ранее было обнаружено отверстие.
Помимо "улик" корабль привез напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Это был первый подобный эксперимент в истории, в проведении которого, как подчеркивают создатели биопринтера 3D Bioprinting Solutions, Россия опередила США. Кроме того, это был первый коммерческий эксперимент на борту российского сегмента станции.
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