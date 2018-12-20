Российского космонавта допросят из-за дыры на МКС

Следователи и служба безопасности Роскосмоса побеседуют с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым об отверстии в обшивке корабля «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, ранее следователи взяли показания у вернувшегося на Землю космонавта Олега Артемьева.

Прокопьев вернулся с МКС 20 декабря. Его встреча с компетентными органами может состояться через несколько дней.

Об утечке воздуха и падении давления на МКС стало известно 30 августа. Экипаж выявил микротрещину в бытовом отсеке «Союза», затем космонавты закрыли ее с помощью специального герметика.

Первоначально сообщалось, что отверстие появилось в результате производственного брака. По одной из версий, рабочий на Земле заделал отверстие специальным клеем, когда заметил брак, и никому не сказал об этом.

Российские чиновники предположили, что отверстие мог просверлить дрелью кто-то из космонавтов на МКС, чтобы устроить досрочное возвращение экипажа на Землю. Командир экипажа МКС Эндрю Фейстел отверг версии о причастности космонавтов.

Вернувшийся 20 декабря экипаж доставил образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека. Сам отсек, в котором была обнаружена дырка, сгорел в плотных слоях атмосферы при возвращении космонавтов на Землю.