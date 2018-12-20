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Российского космонавта допросят из-за дыры на МКС 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи и служба безопасности Роскосмоса побеседуют с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым об отверстии в обшивке корабля «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По данным агентства, ранее следователи взяли показания у вернувшегося на Землю космонавта Олега Артемьева.
Прокопьев вернулся с МКС 20 декабря. Его встреча с компетентными органами может состояться через несколько дней.
Об утечке воздуха и падении давления на МКС стало известно 30 августа. Экипаж выявил микротрещину в бытовом отсеке «Союза», затем космонавты закрыли ее с помощью специального герметика.
Первоначально сообщалось, что отверстие появилось в результате производственного брака. По одной из версий, рабочий на Земле заделал отверстие специальным клеем, когда заметил брак, и никому не сказал об этом.
Российские чиновники предположили, что отверстие мог просверлить дрелью кто-то из космонавтов на МКС, чтобы устроить досрочное возвращение экипажа на Землю. Командир экипажа МКС Эндрю Фейстел отверг версии о причастности космонавтов.
Вернувшийся 20 декабря экипаж доставил образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека. Сам отсек, в котором была обнаружена дырка, сгорел в плотных слоях атмосферы при возвращении космонавтов на Землю.
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