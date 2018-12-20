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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

В Facebook заявили, что партнеры соцсети не читали переписку пользователей без их ведома 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Администрация Facebook отрицает, что предоставляла партнерам доступ к личной информации и переписке пользователей без разрешения последних. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении вице-президента соцсети по сотрудничеству Име Арчибонга.
Во вторник газета The New York Times сообщила, что примерно 150 компаний в течение многих лет имели доступ к данным пользователей, в том числе личным. В публикации утверждалось, что, в частности, сотрудники Facebook открыли разработанной Microsoft поисковой системе Bing доступ ко всем именам лиц, значащимся в списках друзей пользователей соцсети без согласия со стороны последних. Мультимедийные сервисы Spotify и Netflix якобы имели возможность читать личные сообщения, которыми пользователи обменивались в соцсети. Facebook, как говорилось в материале, позволял онлайн-ретейлеру Amazon узнавать имена и контактные данные людей, входивших в списки друзей пользователей.
"В последние дни нас обвинили в раскрытии личных сообщений пользователей без их ведома партнерам", — констатировал Арчибонг.
Он заверил, что данные утверждения "не соответствуют действительности". Арчибонг отметил, что администрация Facebook "работала с четырьмя партнерами над интеграцией возможностей передачи сообщений в их продукты". По его словам, это позволяло пользователям обмениваться сообщениями из других приложений с лицами из списка друзей в Facebook.
Как подчеркнул Арчибонг, это было возможно только если пользователи заходили в указанные приложения, используя свои аккаунты в Facebook. Он пояснил, что, в частности, таким образом "люди могли отправлять сообщения друзьям о том, что они слушают в Spotify или смотрят в Netflix, раскрывать свои папки в Dropbox (сервис для хранения файлов — прим. ТАСС) или получать чеки о переводе средств через приложение Royal Bank of Canada". Арчибонг отметил, что указанные практики "осуществляли в экспериментальном режиме и их прекратили уже почти три года назад".
"Никакая третья сторона не читала ваши личные сообщения и не писала их вашим друзьям без разрешения, — подчеркнул Арчибонг. — Во многих статьях утверждается, что мы передавали личные сообщения партнерам, но это не соответствует действительности".
Арчибонг заверил, что все взаимодействие с другими компаниями в данной сфере было подробно оговорено в соответствующих документах.
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