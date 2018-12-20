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В Иерусалиме покажут спасенные от расхитителей артефакты 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: כל הזכויות שמורות למוזאון ארצות המקרא
Спасенные от расхитителей древностей ценнейшие археологические находки впервые будут выставлены в Иерусалимском музее библейских стран, сообщила пресс-служба музея.
"Сбившиеся с пути находки" — под таким названием открывается необычная экспозиция, в которой будет представлено множество важных для истории предметов, спасенных от мародеров и нелицензированных торговцев древностями в рамках сотрудничества Иерусалимского музея библейских стран с отделом археологии израильской гражданской администрации, действующей на Западном берегу реки Иордан.
Десятилетия напряженной работы археологического штаба привели к обнаружению и изъятию свыше 40 тысяч украденных артефактов, говорится в сообщении. Коллекция конфискованных предметов включает десятки тысяч керамических и каменных сосудов, статуэтки, глиняные таблички с надписями, монеты, чаши для заклинаний и многое другое, что представляет бесценное собрание, дающее понимание о жизни людей на этой территории в отдаленные века, уточняют в музее.
Некоторые из изъятых сокровищ контрабандой были завезены из различных частей Ближнего Востока, в то время как другие предметы местные вандалы незаконно искали с применением инструментов, наносящих непоправимый ущерб значимым археологическим объектам. Интенсивная работа, включая тщательно спланированные засады и ночные наблюдения, позволила изъять бесценные артефакты. Мародеры привлечены к ответственности.
"Кража и уничтожение древностей — это широко распространенное явление, которое пересекает границы по целому ряду причин. Варварскими методами происходит разрушение ценнейших культурных объектов. Но на это мы ответим жестко, и впредь будем делать все, что в наших силах, чтобы не дать нанести урон нашей общей культуре и истории", — заявил глава Центрального командования Армии обороны Израиля Хананья Хезми.
Перед выставкой каждая спасенная находка была тщательно отреставрирована и исследована для определения точного возраста. Открытие выставки, как сообщается, будет ознаменовано выпуском первого тома новой серии публикаций, посвященных спасенным ценностям региона.
"Главная цель музея — представить жизненную историю нашего региона, перекрестка древнего мира, посредством уникальных выставок. "Сбившиеся с пути находки" — это возможность пролить свет на разные этапы истории, свидетелями которых они были, и показать связь времен нашим современникам. И еще раз подчеркнуть важность защиты наших памятников, которым грозит постоянная опасность", — сказала в преддверии открытия выставки директор Иерусалимского музея библейских стран Аманда Вайс.
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